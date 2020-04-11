Virüs nedeniyle bir uygulama daha e-Devlet'e geçti

ÖZEL OKULLAR ÖĞRENCİLERİ BUNALTIYOR... GÜNDE 5 SAAT UZAKTAN EĞİTİM Mili Eğitim Bakanlığı, her sınıf düzeyinde günde yarım saatten iki ders vermesine rağmen özel okullar, velilerin ücret iadesi istememesi için, öğrencilerine uzaktan eğitim yoluyla günde 4 veya 5 saatlik eğitim veriyor. Günün önemli bir bölümünün ekran karşısında geçirilmesine neden olan bu uygulamanın pedagojik açıdan doğru olmadığı belirtiliyor.