Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür
"Milli Mücadele'de olduğu gibi yaşadığımız bu zor süreçte de ülkemizin her yerinde milletimize özveriyle hizmet eden tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum"
|11 Nisan 2020 14:02
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde aktif şekilde yer alan personeline teşekkür etti.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Mücadele'de olduğu gibi yaşadığımız bu zor süreçte de ülkemizin her yerinde milletimize özveriyle hizmet eden, camisini hayır köşesine dönüştüren, maske üreten, sokak hayvanlarına yiyecek veren, çocukları sevindiren, vefa gruplarında yer alan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum."
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