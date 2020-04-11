Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası 'Penguen dansı'yla taburcu edildi
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi "Penguen dansı"yla taburcu edildi.
|11 Nisan 2020 14:16
|Yazdır
Lüleburgaz ilçesinde 6 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 37 yaşındaki M.Y'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedavi altına alınan hastanın 5 gün sonra yapılan test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi.
Taburcu edilen M.Y, sağlık ekibi ve Dr. Ünlü ile "Penguen dansı" yaptı.
M.Y'nin hastane koridorunda sırtında çantasıyla dansa ayak uydurmaya çalışması neşeli görüntüler oluşturdu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
11 Nisan 2020 14:17
|Virüsü yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı
11 Nisan 2020 13:29
|Yasak öncesi alışverişe gidenler kendisini 14 gün izole etmeli
11 Nisan 2020 13:22
|Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı
11 Nisan 2020 13:19
|Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
11 Nisan 2020 13:07
|Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
11 Nisan 2020 12:58
|Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı
11 Nisan 2020 12:48
|Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
11 Nisan 2020 12:40
|Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
11 Nisan 2020 12:32
|Anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye
11 Nisan 2020 11:54