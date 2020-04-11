Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|11 Nisan 2020 14:17
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