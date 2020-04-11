KTÜ'de 3 bölüm, 1 ana bilim dalı ve 8 program açıldı
|11 Nisan 2020 14:51
|Yazdır
Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 3 bölüm, 1 ana bilim dalı ile 8 program daha açıldı.
Rektörlükten yapılan açıklamada, çeşitli enstitü ve meslek yüksekokulu bünyesinde yeni bölüm, ana bilim dalı ve programlar açıldığı belirtildi.
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalında Doktora Programı, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalında Marine Science and Marine Biotechnology Doktora Programı açıldı.
Yine Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı ile bu dala bağlı Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalında Marine Science and Marine Biotechnology Tezli Yüksek Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalında Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı açıldığı vurgulandı.
Maçka Meslek Yüksekokulunda Eczane Hizmetleri Bölümü ve bölüme bağlı Eczane Hizmetleri Programı, Arsin Meslek Yüksekokulunda Ormancılık Bölümü ile bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda Tasarım Bölümü ve bu bölüme bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı da açıldığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretim görevlisi istihdam edilebilecek lisans alanları belirlendi
10 Nisan 2020 15:35
|Üniversite hocaları teknolojiye uzak
08 Nisan 2020 07:26
|Öğrencilerden virüs sürecindeki eğitim için YÖK ve üniversitelere karne
07 Nisan 2020 10:14
|Fırat Üniversitesi, 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirdi
03 Nisan 2020 17:25
|YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
01 Nisan 2020 10:57
|Anadolu Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine uyarı
28 Mart 2020 12:53
|YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama
27 Mart 2020 14:03
|Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir
27 Mart 2020 09:06
|Polis Akademisi Bahar Dönemini uzaktan eğitimle sürdürecek
25 Mart 2020 18:20
|TUS başvuru kılavuzu yayımlandı
25 Mart 2020 10:51