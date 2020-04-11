Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü, dün gece dışarı çıkanlar kendilerini karantinaya alsın
|11 Nisan 2020 14:52
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurusunun ardından yaşananlarla ilgili olarak "Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurusunun ardından vatandaşların tekel ve fırınlara akın etmesini değerlendirdi.
Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Kara, "Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" ifadesini kullandı.
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