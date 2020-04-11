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Alkollü araç kullanan ve yasağı ihlal eden sürücüye ceza

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürcüye 4 bin 396 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el kondu.
 11 Nisan 2020 15:24
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Alkollü araç kullanan ve yasağı ihlal eden sürücüye ceza

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürcüye 4 bin 396 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el kondu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü yunus timleri ve trafik ekipleri, Karşıyaka'da 35 ALS 434 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücü Ş.Ö'nün alkol muayenesinde, 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 bin 168 lira, alkollü olduğu için de bin 228 lira olmak üzere toplam 4 bin 396 lira para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobili de çekici yardımıyla yediemin deposuna götürüldü.
Anadolu Ajansı
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