1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'den Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi

Türkiye'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.
 11 Nisan 2020 15:28
Yazdır
KKTC'den Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi

Türkiye'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'yi ve vatandaşları korona virüs (Covid-19) salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla KKTC'den gelen Türk askerlerini taşıyan 2 geminin sabah saat 08.30 sıralarında Mersin Limanına ulaştı. Gemide bulunan 509 askerin, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında 22 otobüsle çeşitli illere gitmek üzere ile Mersin'den ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
11 Nisan 2020 16:20		 Kullandığı aracın fiyatı kadar ceza ödedi
11 Nisan 2020 16:13
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza
11 Nisan 2020 15:53		 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı
11 Nisan 2020 15:51
Türkiye güçlü sağlık sistemiyle model bir ülke
11 Nisan 2020 15:32		 Alkollü araç kullanan ve yasağı ihlal eden sürücüye ceza
11 Nisan 2020 15:24
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına riayet ediliyor
11 Nisan 2020 15:20		 Manisa Şehir Hastanesi 1,5 yılda bölgenin sağlık üssü oldu
11 Nisan 2020 15:16
Özel bir hastanede Kovid-19'la mücadele görüntülendi
11 Nisan 2020 15:12		 Devlet misafirhaneleri evsizlere güvenli yuva oldu
11 Nisan 2020 15:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:24 - Bolu Dağı tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşıyor16:20 - Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi16:17 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor16:13 - Kullandığı aracın fiyatı kadar ceza ödedi16:09 - İstanbul'da polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı16:05 - Koronavirüsü yenen doktor: Hiç sigara kullanmadım16:01 - Hollanda'da son 24 saatte 1316 hasta hayatını kaybetti15:57 - Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor15:53 - Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza15:51 - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı
15:50 - Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar15:48 - Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi taburcu edildi15:45 - 'PKK'lının cenazesi PTT kargoyla gönderildi' iddiası yalanlandı15:41 - 150 TL'lik koli 108 liraya düştü15:40 - 'Masumiyet ilkesi Burhan Kuzu için de geçerlidir'15:36 - Sivas'ta 81 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi15:32 - Türkiye güçlü sağlık sistemiyle model bir ülke15:28 - KKTC'den Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 1
saç yıkarken su kesilmesi 3
karantinayı hangi evde geçirirsin 1
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 3
Pizza 2
bel ağrısı 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
çaya bisküvi banmak 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 3
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam