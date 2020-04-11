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Sivas'ta 81 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs tespit edilen 81 yaşındaki kadın, 7 günlük tedavisinin ardından iyileşerek evine döndü.
 11 Nisan 2020 15:36
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Sivas'ta 81 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Yakınlarını ziyaret için İstanbul'a giden ve Sivas'ın Kangal ilçesine döndükten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 7 çocuk annesi Naciye Tüylü, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 29 Mart'ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan ve evine dönen Tüylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin yanına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Hiçbir sıkıntım yok, gayet sağlıklıyım"

Tedavi süresince kendisine yardımcı olan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Naciye Tüylü, şunları anlattı:

"İki aydır İstanbul'daydım. İstanbul'dan geldikten sonra rahatsızlandım. Bunun üzerine hastaneye gittim, beni yatırdılar. Allah hepsinden razı olsun, Allah devlete zeval vermesin. Hastanede yattığım süre zarfında bana çok iyi baktılar, iyileşerek evime döndüm. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda hiç bir sıkıntım yok, gayet sağlıklıyım. Bana bakan doktorlardan, hemşirelerden ve sağlıkçılardan Allah razı olsun, onların hakkını hiçbir şekilde ödeyemem."

Evinde 14 gün karantina kalacak olan Tüylü, "Evime geldikten sonra yapmam gerekenleri söylediler. Sonrasında beni arayacaklar, doktorum ne derse ona göre hareket edeceğim. Şu anda gayet iyiyim." dedi.

Naciye Tüylü'nün büyük oğlu Abdurrahman Tüylü ise annesinin tedavisi boyunca kendilerine destek olan Sivas Valisi Salih Ayhan'a, İlçe Kaymakamı Erinç Demir'e, doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tunceli'de 84 yaşındaki hasta taburcu edildi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi süreci tamamlanan 84 yaşındaki kişinin evine gönderildiğini bildirdi.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların aldığı kararların kentte büyük titizlikle uygulandığını söyledi.

Kentte, Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 hastanın olduğunu ve bunlardan 3'ünün kısa süre önce tedavilerinin başarıyla tamamlanarak evlerine gönderildiğini anımsatan Sonel, "Dün akşam 86 yaşındaki Mustafa Demirci dedemiz, bugün de 84 yaşındaki Musa Güzel dedemizin bu hastalığı yenmesi ve evine gönderilmesi, tedavisi devam eden hastalar için ümit vericidir. İnşallah tedavisi devam eden 2 vatandaşımız da en kısa sürede sevdiklerine kavuşur." dedi.
Anadolu Ajansı
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