- "Masumiyet ilkesi Burhan Kuzu için de geçerlidir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin, "Böylesine önemli ve ciddi bir karar alınırken, farklı siyasi partilerin büyükşehir belediye başkanlarına haber verilmedi. Bu devlet anlayışıyla bağdaşmıyor. Tüm bunlar, yetkiyi bir elde toplayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eseridir." dedi.

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi sırasında iktidarın kriz ortamı yarattığını, haftalardır evde kendisini izole eden vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının emeklerini bir gecede heba ettiğini ileri sürdü.

Sokağa çıkma yasağının doğru bir karar olduğuna işaret eden Türkkan, yasak kararı ile bundan muaf olanların eş zamanlı açıklanması gerekirken bunun yapılmadığını söyledi.

Türkkan, hükümetin geç kararlar aldığını, bunları planlama ve öngörü yerine kaos oluşturabilecek şekilde uygulamaya geçirdiğini iddia ederek, şöyle dedi:

"Bu durum, vatandaşların temel ihtiyaçları karşılayacağı yerlerin açık mı kapalı mı olduğunu bilmemesi nedeniyle panik havasını iyice artırmıştır. Artan panikle beraber insanlarımız çoğu maskesiz şekilde, sosyal mesafeye uymaksızın marketler önünde iç içe uzun kuyruklar oluşturmuş, hatta bazı yerlerde bıçakla yaralamaya varan kavgalar yaşanmıştır.

Oluşan bu manzaranın nedeni hükümetin ne yaptığını bilmeyen tavır ve kararlarıdır. Sokağa çıkma yasağı kararının, bundan muaf olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme listesi aynı zamanda açıklansa, o iki saatte ortaya çıkan tablonun çok azı yaşanırdı. Süreci eksik ve yanlış yönetmenizden, beceriksizlik ve öngörüsüzlüğünüzden dolayı tüm dünyaya bu virüsün en hızlı şekilde nasıl yayılırın örneğini gösterdiniz. Böylesine önemli ve ciddi bir karar alınırken, farklı siyasi partilerin büyükşehir belediye başkanlarına haber verilmedi. Bu devlet anlayışıyla bağdaşmıyor. Tüm bunlar, yetkiyi bir elde toplayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eseridir. Bu sistem devam ettiği sürece, bu manzaraları da sık sık görmeye de devam edeceğiz."

- "Düne kadar virüs kapmayanlar dün gece kaptı"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, büyükşehirler ve Zonguldak'ta dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının, İçişleri Bakanlığınca 9 Nisan 2020'de valiliklere iletildiğini savunarak, "Bu valiliklere bildirildiği halde neden 2 saat kala ilan edildi? Elinde parası olmayan acil ihtiyacını nasıl karşılayacak, iki gece nasıl aç yatacak düşünülmedi mi?" sorularını yöneltti.

Kamu yönetiminin temel ilkesinin öngörülebilirlik olduğunu belirten Beştaş, "Bu bir yönetememe krizidir. 'Sokağa çıkın.' diye algılandı, yüzbinlerce insan düne kadar virüs kapmadıysa da dün gece kaptı." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'nin çalışmalarını sürdürebilmesi için 2 bin 500 kişinin görev yaptığını, söz konusu personelin dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınlarına ulaşmada ve ihtiyaçlarını gidermede sorun yaşadığını söyledi.

Özel, dün gece çekilen fotoğraf ve videolarda birçok vatandaşın maskesiz olarak marketlerde alışveriş yaptıklarını dile getirerek, "O kadar beceriksizce, acemice, planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı, 48 dakikada bütün Türkiye'ye yaydık." dedi.

İtalya'nın sokağa çıkma yasağını 36 saat önceden ilan ettiğini, bu sayede vatandaşların ihtiyaçlarını giderebildiğini dile getiren Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından başkentte sakinleşme görüldüğünü belirtti.

Özgür Özel, "Utandık hepimiz, dünyaya rezil olduk. Bir sokağa çıkma yasağı planlayamayan zihniyet yüzünden. 'Ben bilirim, ben bilirim.' Sen bilince böyle oluyor." diye konuştu.

Marketlere giden vatandaşların bir kısmının ekonomik sıkıntılar nedeniyle evde yiyeceği bulunmayanlar olduğunu savunan Özel, iktidarın bu sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu hakkında dava açıldığını ancak görevine devam ettiğini belirterek, "Kendisi Kurul'da oturuyor. Ne diye oturuyor? Bir köşede bir sandalyede, kötü örnek diye mi oturuyor?" sorularını yöneltti.

- "Vatandaşlarımız sükunetle tedbirlere uysun"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeni tip koronavirüsle mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini, ayrıca DSÖ kararlarını takip ederek uygulayan Türkiye'ye ve Erdoğan'a tebriklerini sunduğunu söyledi.

Küresel salgınla mücadelenin ancak tüm dünyada sonuçlanmasıyla başarıya ulaşacağına işaret eden Özkan, "Bilim Kurulu'nun almış olduğu karar ve tavsiyeler çerçevesinde hükümetimiz erken adımlar atma gayreti içinde olmuştur. Dün gece başlayan sokağa çıkma yasağı işte bu çerçevede alınan kararlardandır." diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerde fırın, eczane ve benzin istasyonlarının faaliyetlerine devam ettiğini, vatandaşların sükunetle tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Özkan, her türlü ihtiyacın kamu kurum ve kuruluşlarının hatlarına bildirilebileceğine de dikkati çekti.

Özkan, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca su faturalarının tahsilatı için muhtarlıklarda vezne kurulduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

- "Masumiyet ilkesi Burhan Kuzu için de geçerlidir"

Özkan, CHP'li Özel'in, Burhan Kuzu'ya ilişkin sözlerine yönelik, "Burhan Kuzu hakkında bir dava açılmış olabilir, açılmıştır da. Bu, yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu gösteriyor. Açılmış bir dava varsa, hukukun en temel kuralı masumiyet ilkesi elbette Burhan Kuzu için de geçerlidir. Yargılama neticelenir, beraat veya mahkumiyet kararı çerçevesinde hukukun veya insan haklarının gereği yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Genel Kurul'da MHP Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özel ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.