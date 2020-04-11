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150 TL'lik koli 108 liraya düştü

İstanbullulara 500 bin gıda yardım kolisi dağıtmak üzere İBB tarafından düzenlenen ihale sonuçlandı. Davet usulü yapılan ihalede en iyi teklifi 54 milyon 55 bin 500 TL ile Metro Gros Marketleri verdi. Daha önce İBB tarafından 150 TL olarak duyurulan kolilerin birim fiyatı verilen teklifle 108 TL'ye kadar düştü
 11 Nisan 2020 15:41
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150 TL'lik koli 108 liraya düştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan kronik hastalarla 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahipleri için kampanya başlattı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından kampanyayı, "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak ve bu süreci dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. İstanbul olarak biz de destek ve bağış kampanyası başlattık" paylaşımıyla duyurdu. İmamoğlu, tüm İstanbullulara çağrıda bulunarak gıda kolilerinden almalarını böylece ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmuş olacaklarını söyledi.

İmamoğlu açıklama yaptı

İBB tarafından hazırlanan gıda kolisinin ücreti ise tartışma konusu oldu. Gıda kolisi içinde yer alan 1 litre ayçiçek yağı, 3 paket makarna, 1 kilo mercimek, 48'lik demlik poşet, bisküvi, gofret, 1 kavanoz salça, yarım kilo zeytin, 1 kilo un, tuz ve şekerden oluşan yardım kolisinin yaklaşık market fiyatı 90 ila 100 TL çıktı. Buna rağmen İBB'nin 150 TL talep etmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "İlk koli prototip olarak açıklanmıştı bir kaç eksiği vardı. Yağını arttırdık pirinç yoktu pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı konuma dönüştü. Dört kişilik aileni 15 günlük ihtiyacına katkı sağlayacağız" açıklamasını yapmak zorunda kadlı.

Bu ihale de maskeli yapıldı

gazetedamga.com'un haberine göre; 150 TL'lik birim fiyatı ile tartışma konusu olan 500 bin gıda kolisi İBB önceki gün ihaleye çıktı. İBB TV'nin canlı yayınlanan ihalede, salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske takma kurallarına dikkat edildi. İBB Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalenin komisyon üyeleri maske ve eldiven takarak önlem aldı. Katılımcılar da sosyal mesafeye uyarak ihaleye katılım gösterdi. İhale komisyonuna başkanlık eden İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, İBB 153 Beyaz Masa hattına çok fazla yardım talebi geldiğini belirterek "Talepleri dikkate alarak İBB'nin bugüne kadar verdiği ayni ve nakdi yardımın yanında 500 bin adet yardım paketi kolisi ihalesi yapmak durumunda kaldık" dedi.

Sadece 3 firma teklif sundu

Davet usulü yapılan ihaleye 9 firmanın davet edildiği öğrenildi. Fakat ihaleye Metro Gros Marketleri ve Migros Türk A.Ş, Onur Perakende A.Ş ve Fettahoğlu Gıda teklif sundu. 3 ayrı koli grubunda yapılan ve iki oturumda gerçekleşen ihalede sona 3 firma kaldı. Metro Gross Market; birinci kısım koli için 3 milyon 474 bin TL, ikinci kısım için 14 milyon 89 bin 500 TL, üçüncü kısım için 36 milyon 492 bin TL teklif vererek, en iyi teklifi sunan firma olarak belirlendi. 500 bin koli için Metro Gros Marketleri toplamda 54 milyon 55 bin 500 TL'lik bir fiyat verdi. Verilen fiyata göre kolilerin birim fiyatı 108 TL'ye kadar düştü. İBB'nin açıkladığı gibi koli fiyatı 150 TL üzerinden hesaplanırsa sadece 360 bin 370 kolinin hazırlanabileceği görüldü.

5 günlük itiraz süreci var

İhaleye katılan Onur Gıda ise birinci kısım koli için 3 milyon 741 bin lira teklif verdi. Migros Türk ise sadece 3. kısım koli için 37 milyon 197 bin TL önerdi. Birinci ve 2. kısıma fiyat vermedi. İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, yaklaşık maliyeti, "Birinci kısım 4 milyon 171 bin 375 lira. İkinci kısım için 17 milyon 146 bin 500 lira. Üçüncü kısım için 41 milyon 409 bin lira" olarak açıkladı. Yaklaşık maliyetin toplamda 62 milyon 726 bin 500 TL olduğu görüldü. Bundan sonra yasal olarak beklenilmesi gereken 5 günlük itiraz sürecinin ardından Metro Gros Marketleri'ne sözleşmeye davet tebliği yapılacak.
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