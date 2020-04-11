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'PKK'lının cenazesi PTT kargoyla gönderildi' iddiası yalanlandı

Bazı basın yayın organlarında "PKK'lının cenazesi PTT kargoyla aileye gönderildi" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi
 11 Nisan 2020 15:45
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'PKK'lının cenazesi PTT kargoyla gönderildi' iddiası yalanlandı

Tunceli'de gömülü bulunduğu yerden çıkarılan PKK'lı teröriste ait cenazenin Diyarbakır'da ikamet eden ailesine adliyede teslim edildiği belirlendi.

Bazı basın yayın organlarında "PKK'lının cenazesi PTT kargoyla aileye gönderildi" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, terörist Deniz Ekici'nin yer göstermesi sonucu 25 Mayıs 2017'de Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist Agit İpek'e ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

Tunceli Devlet Hastanesinde alınan ölü muayene raporuna göre 18 parçadan oluşan kemikler 4 Temmuz 2019'da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Teröristin annesi olduğu düşünülen Halise Aksoy'dan alınan kan örneği de 9 Temmuz 2019'da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi.

Yapılan inceleme sonucu 28 Ağustos 2019'da hazırlanan raporda, kemik parçalarının Aksoy'un oğluna ait olduğu tespit edildi.

Tespitin ardından cenaze anneye teslim edilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ailenin İstanbul'da misafir olarak bulunduğunu beyan etmesi üzerine cenaze Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderildi.

Aksoy'un "Tunceli'ye gidemeyeceği oğluna ait kemikleri Diyarbakır'da alabileceğini" belirtmesi üzerine cenaze yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

- Cenazenin anneye adliyede teslim edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Oğlunun cenazesi Başsavcılık talimat bürosunda hazır bulunan annesi Halise Aksoy'a 10 Nisan'da bizzat teslim edildi.

Anne Aksoy'un Diyarbakır Adliyesinden cenazeyi teslim alması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülere göre, yanında bir gençle adliye binasına gelen Aksoy, Başsavcılık talimat bürosuna geçiyor.

Daha sonra oğlunun cenazesini teslim alan Aksoy'un yanındaki gençle adliye binasından çıktığı görülüyor.
Anadolu Ajansı
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