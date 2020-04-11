Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi taburcu edildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 93 yaşındaki kişi, alkışlarla evine gönderildi.
|11 Nisan 2020 15:48
|Yazdır
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 93 yaşındaki kişi, alkışlarla evine gönderildi.
Gemlik Devlet Hastanesine bir hafta önce çeşitli şikayetlerle başvuran Recep Altundaş'a yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Altundaş, kendisini evde izole etmesi şartıyla taburcu edildi.
Hastaneden alkışlarla uğurlanan Altundaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evden hiç çıkmamıştım. Hastalığı nasıl kaptığımı bilmiyorum. Devamlı içerideydik." dedi.
Altundaş'ın yanı sıra hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan 8 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar
11 Nisan 2020 15:50
|Sivas'ta 81 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
11 Nisan 2020 15:36
|Kriz dönemlerinde kitle psikolojisi hata yaptırıyor
11 Nisan 2020 15:04
|Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
11 Nisan 2020 14:17
|Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası 'Penguen dansı'yla taburcu edildi
11 Nisan 2020 14:16
|Virüsü yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı
11 Nisan 2020 13:29
|Yasak öncesi alışverişe gidenler kendisini 14 gün izole etmeli
11 Nisan 2020 13:22
|Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı
11 Nisan 2020 13:19
|Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
11 Nisan 2020 13:07
|Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
11 Nisan 2020 12:58