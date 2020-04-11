İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı
Kastamonu'da, Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı.
|11 Nisan 2020 15:51
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Kastamonu'da, Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Virüs şüphelisi bir vatandaşın müdürlüğümüze gelip gittiği tespit edildiğinden, tedbir amaçlı olarak personelimiz 14 gün süre ile evlerinde karantinaya alındı. Müdürlüğümüz 25 Nisan'a kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kentte 7 köy ve 16 mahallede karantina tedbiri uygulanıyor.
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