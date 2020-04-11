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Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar

Aydın'dan Muğla'nın Menteşe ilçesine cuma günü gelen üç pazarcı, sokağa çıkma yasağının getirilmesi nedeniyle kamyon kasasında mahsur kaldı.
 11 Nisan 2020 15:50
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Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde kurulan semt pazarına cuma günü Aydın'ın Acarlar ilçesinden biri kadın iki erkek üç pazarcı sokağa çıkma yasağı nedeniyle kamyon kasasında mahsur kaldı.

Mahsur kalan pazarcı İlker Boncuk, "Aydın'dan cuma günü geldik ve memleketimize dönemiyoruz.

Gördüğünüz gibi mahsur kaldık. Ne alışveriş yapabiliyoruz, ne de yemeğimizi doğru düzgün yiyebiliyoruz.

Kamyon kasasından dışarı çıktığımızda laf ediyorlar" dedi

Metin ve Hilal Gençoğlu çifti ile birlikte kamyon kasasında kaldığını dile getiren Boncuk, "Ürünlerimiz komple bozuldu ve atıyoruz. Sebze ve meyveden zararımız çok. Pazar gecesi yasak bittikten sonra Köyceğiz pazarına gideceğiz. Satabildiğimizi satacağız, satamadığımız atılacak" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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