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FETÖ üyesinin pişmanlık dilekçesini dikkate mahkeme karar Yargıtay'dan döndü

FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik iş ve işlemler sürerken örgütte itirafçı olanların sayısı hızla artmaktadır. Yargıtay 16 Ceza Dairesi yeni bir kararıyla "temyiz aşamasında dahi olsa verilen pişmanlık dilekçesinin dikkate alınmasının gerektiği" yönünde karar verdi.
 13 Nisan 2020 00:04
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FETÖ üyesinin pişmanlık dilekçesini dikkate mahkeme karar Yargıtay'dan döndü

FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik iş ve işlemler sürerken örgütte itirafçı olanların sayısı hızla artmaktadır. Yargıtay 16 Ceza Dairesi yeni bir kararıyla "temyiz aşamasında dahi olsa verilen pişmanlık dilekçesinin dikkate alınmasının gerektiği" yönünde karar verdi.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer verdi:

İtirafçı olan ve çok sayıda örgüt üyesinin ismini veren ilgilinin, "duruşmada hazır edilerek etraflıca beyanları alınıp, verdiği bilgilerin örgüt içerisindeki kaldığı süre, örgütsel faaliyet ve konumuna uygun faydalı bilgiler olup olmadığı, eldeki bilgilerle örtüşüp örtüşmediği ilgili birimlerden sorulup değerlendirilerek sonucuna göre" karar verilmesi gerekirdi.

YARGITAY 16. Ceza Dairesi

Esas No : 2019/10589

Karar No : 2020/313

Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma

Suç tarihi : 18.01.2019

Hüküm: TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63 maddeleri gereğince mahkumiyetine dair hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi

Temyiz edenler: Sanık ve müdafileri

Tebliğnamedeki düşünce: Onama

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenlerin sıfatı, başvurularının süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Hükmolunan cezanın süresine göre şartları bulunmadığından, sanık müdafinin duruşmalı inceleme isteminin CMK'nın 299/1. maddesi uyarınca REDDİNE,

Temyiz taleplerinin reddi nedenleri bulunmadığından, işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanık ve müdafilerinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-Sanığın temyiz aşamasında 20.01.2020 tarihli dilekçesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini, devletine yardımcı olmak istediğini bildirmesi ve bu kapsamda FETÖ/PDY ile irtibatlı yahut iltisaklı olduğunu belirttiği pek çok kişinin ismini belirterek bilgiler vermesi karşısında, duruşmada hazır edilerek etraflıca beyanları alınıp, verdiği bilgilerin örgüt içerisindeki kaldığı süre, örgütsel faaliyet ve konumuna uygun faydalı bilgiler olup olmadığı, eldeki bilgilerle örtüşüp örtüşmediği ilgili birimlerden sorulup değerlendirilerek sonucuna göre hakkında 5237 sayılı TCK'nın 221/4-2. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasında zorunluluk bulunması,

2-Silahlı terör örgütüne üye olma suçu temadi eden suçlardan olup, yakalanma ile temadi kesileceğinden, Bölge Adliye Mahkemesi karar başlığında suç tarihinin yakalama tarihi olan "18.01.2019" yerine "21.01.2019" olarak yazılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, bozma nedeni, atılı suç için kanun maddelerinde öngörülen ceza miktarı ve mevcut delil durumu gözetilerek tahliye talebinin REDDİ ile tutukluluk halinin devamına, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 03.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Memurlar.Net
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