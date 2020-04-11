1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Avusturya, AB dışı yatırımların kontrolü için yasa hazırlıyor- Sırbistan ve Hırvatistan'da yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 vakaları tespit edildi- Avusturya'da maske takmayanlara 25 avro para cezası verilecek- İrlanda Cumhuriyeti'nde tedbirler 5 Mayıs'a kadar uzatılacak
 11 Nisan 2020 15:57
Yazdır
Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ediyor.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı İtalya'da 18 bin 849, İspanya'da 16 bin 353'e, Belçika'da ise 3 bin 346'ya yükselirken, Hollanda'da 2 bin 643, İsviçre'de 1003, İsveç'te 887, Portekiz'de 470, Avusturya'da 337, Danimarka'da 260, Polonya'da 195, Çekya'da da 123 oldu.

Macaristan'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 85'e, en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'nın komşularından Slovenya'da 50'ye yükseldi.

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek'teki can kaybı 37'ye, Romanya'da 282'ye, Sırbistan'da 71'e, Bulgaristan'da 26'ya, Kuzey Makedonya'da ise 34'e çıkarken, Hırvatistan'da son 24 saatte ölen olmadığı açıklandı.

- ABD'den Sırbistan'a test kiti yardımı

ABD, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla Sırbistan'a 6 bin test kiti gönderdi.

Sırbistan'ın Smederevo şehrindeki bir yaşlı bakımevinde daha önce Kovid-19 tanısı konulan 10 hastadan 2'si hayatını kaybetti.

Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Kovid-19 tespit edilen ordu mensuplarının durumunun iyi olduğunu, kendilerinde sadece hafif belirtiler gözlemlendiğini aktardı.

Öte yandan, dün akşam başlayan ve pazartesi sabahına kadar sürecek sokağa çıkma yasağına ülke genelinde büyük ölçüde uyulduğu bildirildi.

Hırvatistan'da da Ploca ve Dubrovnik'teki iki yaşlı bakımevinde Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

İrlanda Cumhuriyeti'nde Kovid-19 tedbirlerinin 5 Mayıs'a kadar uzatılması kararlaştırılırken, yerel medyada çıkan haberlerde, ülkedeki can kayıplarının yarısından fazlasının yaşlı bakımevlerinde yaşandığı aktarıldı.

- Avusturya'da maske takmayanlara 25 avro ceza

Avusturya'da market alışverişlerinde takılması zorunlu olan maske, pazartesiden itibaren toplu taşımada da zorunlu hale getirildi. Maske takmayanlara 25 avro para cezası verileceği açıklandı.

Öte yandan, salgın nedeniyle mali sorunlar yaşayan ve ülke için stratejik konumda olan şirketlerin Avrupa Birliği (AB) dışından üçüncü bir ülke tarafından satın alınması ya da söz konusu firmalara ait hisselerin satışı durdurulacak.

Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin virüs nedeniyle "Yatırımları Kontrol Yasası" hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Schramböck, özellikle enerji, teknoloji, gıda, taşımacılık ve sağlık alanlarında ülke için stratejik konumda olan firmaların korunması için harekete geçildiğini ifade etti.

Salgından önce AB dışından herhangi bir şirketin ülkedeki yerli işletmelerin yüzde 25'ini satın alabildiğini ve bunun için özel bir işleme gerek olmadığını anımsatan Schramböck, yeni yasayla yüzde 10'nun üzerindeki hisse satışlarında maliyeye bildirimin zorunlu hale geleceğini söyledi.

Schramböck, salgınla mücadele sürecinde ülkenin bazı alanlarda dışarıya çok bağımlı olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak "Bu dönemde özellikle ilaç sektöründe dışarıya çok bağımlı olduğumuz ortaya çıktı. Bu nedenle ülkenin ihtiyaçlarının güvence altına alınması ve küresel rekabet gücünün sağlanması için bu yönde bir adım atılması gerektiği düşüncesindeyiz." dedi.

- Çekya önlemleri esnetmeye hazırlanıyor

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ülke basınına yaptığı açıklamada, haziran ayında maske kullanımının bırakılabileceğini söyledi. Vojtech, bazı iş yerlerinin gelecek günlerde açılacağını, işletmelerin tam kapasiteyle çalışmasının ise bir aya mümkün olabileceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hollanda'da son 24 saatte 1316 hasta hayatını kaybetti
11 Nisan 2020 16:01		 İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 510 arttı
11 Nisan 2020 12:49
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
11 Nisan 2020 09:12		 Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
11 Nisan 2020 08:59
Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?
10 Nisan 2020 22:43		 Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti
10 Nisan 2020 22:38
Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 579'a çıktı
10 Nisan 2020 22:02		 DSÖ'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10 Nisan 2020 21:35
Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı
10 Nisan 2020 21:02		 Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi
10 Nisan 2020 20:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:24 - Bolu Dağı tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşıyor16:20 - Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi16:17 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor16:13 - Kullandığı aracın fiyatı kadar ceza ödedi16:09 - İstanbul'da polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı16:05 - Koronavirüsü yenen doktor: Hiç sigara kullanmadım16:01 - Hollanda'da son 24 saatte 1316 hasta hayatını kaybetti15:57 - Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor15:53 - Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza15:51 - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı
15:50 - Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar15:48 - Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi taburcu edildi15:45 - 'PKK'lının cenazesi PTT kargoyla gönderildi' iddiası yalanlandı15:41 - 150 TL'lik koli 108 liraya düştü15:40 - 'Masumiyet ilkesi Burhan Kuzu için de geçerlidir'15:36 - Sivas'ta 81 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi15:32 - Türkiye güçlü sağlık sistemiyle model bir ülke15:28 - KKTC'den Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaya bisküvi banmak 1
mem.net sözlük cafe 5
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 3
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 1
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
bel ağrısı 1
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 3
detayları sonra konuşmak 3
gram altın 1
luppo 2
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam