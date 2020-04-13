TÜİK'teki daire başkanlarının makam tazminatı artırıldı

4 nolu CBK'da 9 Nisan 2020 tarihi itibariyle 42 maddelik bir değişiklik yapıldı. Tıklayınız.

İptal edilen TÜİK Daire Başkanı kadrosu 3 sayılı CBK II sayılı cetvel kapsamında üst kademe yönetici sayılıyordu. Personel, destek hizmetleri ve strateji bu kapsama girmiyordu.

Yeni dönemde strateji, personel ve destek hizmetlerini istatistik daire başkanı unvanlı personele gördürecekleri anlaşılıyor. Bununla birlikte 3 sayılı CBK eki II sayılı cetvelde "Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanları" yer almaktayken, TÜİK daire başkanı unvanının iptali ve istatistik daire başkanı unvanının ihdası sonrasında söz konusu CBK eki II sayılı cetvelde de değişikliğe gidilmesi gerekirdi. Değişiklik yapılmamasından istatistik daire başkanlarının 3 sayılı CBK eki II sayılı cetvelde yer alan, "Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanları" kapsamında değerlendirileceği sonucu çıkıyor.

26. maddeyle yapılan değişiklikle İstatistik daire başkanları gelir idaresi daire başkanına denk tutulmuş. Bunun sonucu daire başkanlarının makam tazminatı 2000 den 3000 bine çıkmış, ayrıca aylıkları da 375 KHK eki II sayılı cetvelin 8. sırasından 7. sırasına yükseltilmiş oldu.

İptal edilen kadrolardan personel ve strateji daire başkanlıkları muhtemelen boş kadro olup vekaletle yürütüldüğü için düzenleme yapılmamış, sadece destek hizmetleri ve TÜİK daire başkanı için düzenleme yapmışlar.

Görevi sona erenlerden 375/ek 18 kapsamında olanların haklarını korumuşlar. Yani normal görevden alınınca ek 18 den yararlanacak durumda olan daire başkanları bu durumda da yararlanabilecek.

