Bolu Dağı tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşıyor
|11 Nisan 2020 16:24
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İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kenti birbirine bağlayan, Karadeniz'e açılan kapı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez bu kadar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı konulan İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş noktası olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde de sessizlik hakim.
Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği yoldaki sakinlik göze çarpıyor.
Yetkililer, virüs salgınından önce günlük yaklaşık 15-20 bin aracın geçiş yaptığı tünelde dün gece itibarıyla yüzde 80 oranında düşüş olduğunu belirtti.
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