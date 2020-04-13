KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı

Şuan kamuda işe girmenin; memur, sözleşmeli personel, işçi gibi çok farklı statülerdeki şekilleri bulunuyor.

Bu kadar farklı statü arasındaki geçişler yetmiyormuş gibi son dönemde alım sayısı artan sözleşmeli personel alımlarında, işe yerleşmesine rağmen işe hiç başlamayan, feragat dilekçesi veren, atama yapılmasına rağmen göreve başlamayan veya aynı anda 3 ayrı kuruma atandığı için birini tercih edebilen adayların artması, daha düşük puan alan adayların atama imkanını azaltmaktadır.

Diğer taraftan, sözleşmeli personel esaslarında, hizmet sözleşmesinin feshinden itibaren 1 yıl içinde yeniden sözleşmeli işe başlayamayacağı veya çalışan sözleşmeli personelin unvan değişikliğinde bir atama sözkonusu değilse hizmet sözleşmesini fesih edemeyeceği açık bir şekilde yazmaktadır. Ancak bu durum dahi merkezi olarak takip edilememektedir. Kamu kurumları, bu durumları KPSS tercih kılavuzlarında kural olarak ilan etmekte ancak ÖSYM ile SGK arasında bağlantı olmadığı için, bu kural hayata geçirilememektedir. SGK, 4/B'li personelin kaydını tutmuş olsa, bunu ÖSYM ile paylaşmış olsa dahi bir sorun daha ortadan kalkabilecektir ama ne yazık ki kurumlarımız arasında iş yapma arzusu dahi bulunmamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı da kapatıldığı için bunun yapabilecek şuan merkezi bir kamu yönetimi örgütü bulunmamaktadır.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Persoel Prensipler Genel Müdürlüğü veya bu iki birim risk alamayacaksa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının artık bu sorunları çözmesi gerekmektedir.