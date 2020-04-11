3 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Üniversitesi ve TÜBA, meslek liselerindeki maska üretiminden dolayı Milli Eğitim Bakanlığını tebrik etti
|11 Nisan 2020 17:02
|Yazdır
Türkiye'nin önde gelen 3 kuruluşu, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Üniversitesi ve TÜBA, temizlik malzemelerinden maske ihtiyacına, tek kullanımlık önlükten yüz koruyucu siperlere değin virüsün yayılımının önlemede önemli ürünlerin meslek liselerinde üretilebilmesinden dolayı, meslek liselerine ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.
İşte ilgili kuruluşların paylaşımları
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MKÜ, koronavirüs aşısı ve ilacı geliştirmek için izin istedi
10 Nisan 2020 16:00
|MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi
10 Nisan 2020 15:18
|Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi
10 Nisan 2020 14:57
|BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler
08 Nisan 2020 18:16
|Bilgisayarı olmayan öğrencilere okulda ki bilgisayarları verdiler
08 Nisan 2020 15:43
|Proje okulu, bu dönemde, şahsen başvuru istedi
06 Nisan 2020 15:37
|Dokuz Eylül Üniversitesinde koronavirüs tanı merkezi kurulacak
06 Nisan 2020 14:44
|Özel okullardan güvence
06 Nisan 2020 10:51
|Fabrika gibi okul
05 Nisan 2020 22:08
|Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske desteği
05 Nisan 2020 21:40