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3 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Üniversitesi ve TÜBA, meslek liselerindeki maska üretiminden dolayı Milli Eğitim Bakanlığını tebrik etti
 11 Nisan 2020 17:02
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3 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü

Türkiye'nin önde gelen 3 kuruluşu, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Üniversitesi ve TÜBA, temizlik malzemelerinden maske ihtiyacına, tek kullanımlık önlükten yüz koruyucu siperlere değin virüsün yayılımının önlemede önemli ürünlerin meslek liselerinde üretilebilmesinden dolayı, meslek liselerine ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

İşte ilgili kuruluşların paylaşımları
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