1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
 11 Nisan 2020 16:53
Yazdır
Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları hastaneye gelemeyen hastalar, belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ambulansları ile evlerine götürüldü.

Günler sonra aileleriyle yeniden buluşmanın sevincini yaşayan hastalar, tedavilerini gerçekleştiren Mimarsinan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına ve ambulans hizmeti veren Büyükçekmece Belediyesine teşekkür etti.

Taburcu edilen hastalardan 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık, üşüme ve titreme şikayetiyle hastaneye geldiğini, 4 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiğini, iyileştiğini fakat ağrılarının devam etiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar
11 Nisan 2020 15:50		 Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi taburcu edildi
11 Nisan 2020 15:48
Sivas'ta 81 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
11 Nisan 2020 15:36		 Kriz dönemlerinde kitle psikolojisi hata yaptırıyor
11 Nisan 2020 15:04
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
11 Nisan 2020 14:17		 Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası 'Penguen dansı'yla taburcu edildi
11 Nisan 2020 14:16
Virüsü yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı
11 Nisan 2020 13:29		 Yasak öncesi alışverişe gidenler kendisini 14 gün izole etmeli
11 Nisan 2020 13:22
Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı
11 Nisan 2020 13:19		 Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
11 Nisan 2020 13:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - Ekip aracından, vatandaşlara 'Hayat bayram olsa' şarkısı17:36 - Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi17:31 - 'Aile hekimine soruşturma açıldı' iddiası yalanlandı17:25 - 'Amirim bu sefer bırak bir daha ki sefere 10 bin yaz'17:21 - İstanbul'da denetimler 2 bin 500 kamera ile kontrol altında17:17 - Gezi kalkışmasında 'Kavala, Alaton ve Soros' bağlantısı17:16 - İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda17:14 - Türkiye 46 ülkeye sağlık malzemesi gönderecek17:08 - Yasağın ardından Ankaray ve Metro sessizliğe büründü17:06 - '31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı'
17:03 - Hollanda'da sağlık çalışanları isyanda koruyucu ekipman yok17:02 - 3 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü16:57 - Ankara'da fırıncıların 'ekmek' mesaisi devam ediyor16:53 - Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi16:48 - Servisi kaçıran hemşirenin yardımına zabıta ekipleri koştu16:44 - 'Canımızı yakıyor' diyerek Zonguldak'ın durumunu anlattı16:40 - Meslek liseleri maske de üretiyor makinesini de16:36 - ABD'de son 24 saatte 2 bin 91 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
mem.net sözlük cafe 5
çaya bisküvi banmak 1
sokağa çıkma yasağı 2
thiago almada 1
luppo 2
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 1
Gereksiz hastane gitmeleri 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
karantinayı hangi evde geçirirsin 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam