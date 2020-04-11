Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi
|11 Nisan 2020 16:53
|Yazdır
Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları hastaneye gelemeyen hastalar, belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ambulansları ile evlerine götürüldü.
Günler sonra aileleriyle yeniden buluşmanın sevincini yaşayan hastalar, tedavilerini gerçekleştiren Mimarsinan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına ve ambulans hizmeti veren Büyükçekmece Belediyesine teşekkür etti.
Taburcu edilen hastalardan 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık, üşüme ve titreme şikayetiyle hastaneye geldiğini, 4 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiğini, iyileştiğini fakat ağrılarının devam etiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar
11 Nisan 2020 15:50
|Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi taburcu edildi
11 Nisan 2020 15:48
|Sivas'ta 81 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
11 Nisan 2020 15:36
|Kriz dönemlerinde kitle psikolojisi hata yaptırıyor
11 Nisan 2020 15:04
|Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
11 Nisan 2020 14:17
|Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası 'Penguen dansı'yla taburcu edildi
11 Nisan 2020 14:16
|Virüsü yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı
11 Nisan 2020 13:29
|Yasak öncesi alışverişe gidenler kendisini 14 gün izole etmeli
11 Nisan 2020 13:22
|Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı
11 Nisan 2020 13:19
|Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
11 Nisan 2020 13:07