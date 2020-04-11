Hollanda'da sağlık çalışanları isyanda koruyucu ekipman yok

Yusuf Özkan

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkenin kuzeyindeki Groningen eyaletinde, enfekte olan kişilerin yüzde 56'sı sağlık personeli.

Ülkenin en önemli hekim örgütü KNGM, Cuma akşamı tüm hekim, hemşire ve hasta bakıcılara yönelik bir uyarı açıklaması yaptı.

Dernek, "Yeterli koruyucu ekipman yoksa, çalışmayın" çağrısını; ilgili yasayı, hekimlerin davranış kurallarını ve ettikleri Hipokrat Yemini'ni değerlendirerek yaptığını açıkladı.

Sağlık çalışanları şikayetçi

Hollandalı sağlık çalışanları, haftalardır maske, önlük ve gözlük gibi koruyucu ekipman bulunmamasından şikayet ediyor.

BBC