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'31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: - "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır"
 11 Nisan 2020 17:06
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'31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Balcı yaptığı yazılı açıklamada, fırın çalışanları ve vatandaşlara, ekmek dağıtımı sırasında gösterdikleri uyum için teşekkür etti.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bugün saat 16.00 itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fırınlarımızın hem satış yerlerinde hem de araçlarıyla mahalle mahalle yaptıkları dağıtımların intizamlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması ve illerimizdeki vefa sosyal destek gruplarının katkılarıyla süreç olumlu bir şekilde sürdürülmüştür."

Balcı, bir ve beraber hareket etme çabalarının yarın da aynı hassasiyetle sürdürüleceğine inandığını ifade etti.

Ankara'da fırıncıların 'ekmek' mesaisi devam ediyor
Anadolu Ajansı
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