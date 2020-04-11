Yasağın ardından Ankaray ve Metro sessizliğe büründü
Ankara'da sokağa çıkma yasağı kapsamında seferleri durdurulan Metro ve Ankaray en sakin gününü yaşadı.
|11 Nisan 2020 17:08
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Ankara'da sokağa çıkma yasağı kapsamında seferleri durdurulan Metro ve Ankaray en sakin gününü yaşadı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yüz binlerce başkentlinin her gün kent içi ulaşımda kullandığı Metro ve Ankaray da sessizliğe büründü.
İçerisinde onlarca dükkanın bulunduğu metro istasyonlarında sessizlik hakimdi. Yalnızca güvenlik elemanlarının görev yaptığı istasyonlar bomboş kaldı.
Her gün yüz binlerce kişinin gelip geçtiği turnikeler ve yürüyen merdivenler de kapatıldı.
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