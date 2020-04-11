Gezi kalkışmasında 'Kavala, Alaton ve Soros' bağlantısı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat kararına karşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan itiraza ilişkin istinaf dilekçesinde, Kavala'nın Acık Toplum Vakfı Kurucusu George Soros bağlantısı ve FETÖ elebaşı Gülen'in Acık Toplum Vakfı Kurucu Üyesi İshak Alaton arasındaki ilişkiler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Şubat'ta sanıklar Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Tayfun Kahraman, Şerafettin Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mine Özerden hakkında verilen beraat kararına itiraz ederek, hazırladığı dilekçeyi istinaf mahkemesine sundu.

Gezi kalkışmasının planlanması, eylemlerin yönelendirilmesi, eylem çağrıları, uluslararası girişimler, eylemlerin finansmanları ile sanıkların tek tek eylemlerine yer verilen dilekçenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Macar asıllı ABD'li is adamı George Soros tarafından 1984 yılında Macaristan'da kurulan Acık Toplum Enstitusu/Vakıflarının (Open Society Institute) 120'den fazla ulkede faaliyet gosterdiği, bazı ülkelerde de temsilcilik duzeyinde yapılandığı anlatılan dilekçede, kurulusun, 2001 yılında Turkiye'de Acık Toplum Enstitusu Temsilciligi ile faaliyetlerine başladığı, 19 Haziran 2008'de ise Acık Toplum Vakfının kurulduğu anımsatıldı.

George Soros'un siyasi iktidarı degistirmeyi amacladıkları ulkelerde Otpor ve buna benzer grupları aktif olarak kullandıgı belirtilen dilekçede, özellikle Sırbistan, Malezya, Venezuela, Gurcistan ile Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerdeki devrim hareketlerinin Acık Toplum Vakfı kanalıyla George Soros tarafından fonlandıgının bilindiği anlatıldı.

Dilekçede, 2003 yılında Gurcistan'da yasanan devrim sırasında Ingiliz Globe and Mail gazetesinin, "Gectigimiz Subat ayından itibaren milyarder Soros, Gurcistan Cumhurbaskanı Shevardnadze'yi devirmek icin calısmalara basladı. Bu aydan itibaren Acık Toplum Vakfı'ndan fonlar aktarıldı ve 31 yasındaki Gurcu aktivist Giga Bokeria, Sırbistan'a hareket ederek Otpor direnis hareketiyle bulusarak sokak aktivizmi icin gerekli taktikleri almaya basladı." seklindeki haberi, Soros'un, siyasi iktidarı degistirmeyi amacladıkları ulkelerde Otpor ve benzeri grupları aktif olarak kullandıklarını ortaya koyduğuna örnek gösterildi.

Gezi kalkısmasının baslamasından kısa bir sure once 5 Nisan 2013'te, Osman Kavala'nın firari sanık Gokce Tüylüoğlu ile Acık Toplum Enstitusunun merkezinin yer aldıgı Budapeste'de, George Soros'un da katıldıgı toplantıya gittiklerinin tespit edildiği anlatılan dilekçede, uçak biletlerinin görsellerine de yer verildi.

- "FETÖ elebaşının vize işini de halletmişler"

Dilekçede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili dikkat çekici tespitler yer aldı.

Acık Toplum Vakfı kurucu uyesi ve aynı zamanda 2013 yılı itibarıyla vakfın Yonetim Kurulu Baskanlıgını yapan Ishak Alaton'un 28 Ekim 2013'te sanık Gokce Tüylüoğlu ile yaptıgı görüşmeye, dilekçede şu şekilde yer verildi:

"Gokce: Benim sizinle konusmak istedigim bir konu daha var aslında Ishak Bey... Ee bakın Zaman ve Todays Zaman hic ilgi gostermedi yani siz aradıgınız icin geldiler ama tek bir kelime cıkmadı her ikisinde de... Iste bilemiyorum bir de yani onu siz, yani sizce neden diye ben size sormak istiyorum.

Ishak: Ben o zaman bunu soracagım carsamba gunu.

Gokce: Cunku soyle bir sey de var eger bu ar... biliyorum ki Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı farklı, Zaman ve Todays Zaman da farklı iki yapı ama eger onlar hicbir sekilde de cemaatin bir yayın organı burası eger onlar hic ilgi gostermiyorsa Anadolu'da o zaman onlarla bir sekilde ortaklık kurmamız da mumkun degil yani.

Ishak: Ben o zaman bir sey yapayım istiyorsan Turhan Bozkurt'u (FETÖ firarisi) davet edeyim bana.

Gokce: Ya Turhan Bozkurt ne kadar etkili.

Ishak: E vallahi ben sana soyleyeyim soyle oldu, etkisini soyle dusunebilirsin. Bir pazartesi gunu, gecen pazartesi o beni aradı, saat dort bucuga dogru... Dedi ki 'Hocaefendi hastaneden dondu, yerinde morali bozuk. Sizin gibi yakın dostları onu arayınca morali cok duzeliyor acaba siz bir ara arayabilir misiniz?' Ben 'Hay hay ararım.' dedim. Bunun uzerine hemen atladı uzerine 'Ekrem Dumanlı Pensilvanya'da, hocanın yanında saat simdi orada 9, kahvaltıya oturacaklar biraz sonra, tam zamanıdır arar mısınız?' dedi. 'Ararım.' dedim, numarayı verdi Ekrem Dumanlı'nın, simdi bu aramayı organize eden..."

Dilekçede, sanık Gokce Tüylüoğlu'nun aynı gun Ishak Alaton ile yaptığı şu görüşme de yer aldı:

"Gokce: Hı hı peki yani hani Turhan Bozkurt'a neden yapmadıgı sorulabilir dediginiz gibi.

Ishak: Ben onu yapacagım carsamba gunu de sen bana dedin ki ne kadar... Sen haklısın belki de, Ekrem Dumanlı'yı arayacagım biliyor musun neden... Hadi sana bir sey daha acıklayayım Ekrem Dumanlı benden seyi istedi o eski hikaye vize... Hatırladın mı?

Gokce: Ha evet hatırladım evet evet hatırladım.

Ishak: O zaman onu temsil eden oydu ve onu gorusturdum bir ogle yemeginde Morton Abramowitz ile... Yani bana bu kadar borclu.

Gokce: Aynen bence sizi kırmamaları gerekiyordu dolayısıyla once bir Turhan Bozkurt'a ne oldu diye mutlaka sormak gerekiyor.

Ishak: Demek oradan baslayayım..."

Dilekçede, bu görüşmelerin Acık Toplum Vakfının Turkiye'deki misyonunu acıkca ortaya koyduğu kaydedildi.

Dilekçede, 15 Temmuz darbe girişimini gerceklestiren FETO'nün elebaşı Fetullah Gülen'in, 1999 yılından bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı hatırlatılarak, Gulen'in, ABD'de ikamet etmesi için gerekli olan Yesil Kart (Green Card) alması amacıyla mahkemeye sunulan tavsiye mektuplarında, eski CIA yoneticisi Graham Fuller ve eski ABD'nin Ankara Buyukelcisi Morton Abramowitz'in imzalarının oldugu ve orgut elebaşının bu belgeler ile ABD'de oturum izni aldıgının bilindiği kaydedildi.

Söz konusu telefon gorusmesinde de Gülen'in ABD'de oturum izni alabilmesi icin tavsiye mektubu veren Abramowitz'le FETO/PDY baglantısının, Acık Toplum Vakfı Kurucusu ve Yonetim Kurulu Baskanlıgı da yapan Ishak Alaton tarafından saglandıgının anlatıldıgı belirtilen dilekçede, "Bu sebeple de FETO/PDY'nin kendilerine 'borclu' oldugunu, istedikleri seyleri yapmak durumunda olduklarının belirtildigi gorulmektedir. Tek basına bu gorusme bile Acık Toplum Vakfının Turkiye'deki misyonunu alenen ortaya koymaktadır." denildi.

- "Gezi kalkışması ile ilgili Avrupa'daki gençler de harekete geçirilsin"

Dilekçede, 1 Temmuz 2013'te, 2009-2018 yılları arası Acık Toplum Vakfı Genel Mudurlugu yapan sanık Gokce Tüylüoğlu'nun, Jordi (Acık Toplum Enstitusunde Kuresel Ongoru ve Analiz Direktoru olan daha once Avrupa Acık Toplum Vakıfları Bolge Mudurlugu ve Avrupa Acık Toplum Girisimi Es Direktorlugu yapmıs olan Jordi Vaquer oldugu degerlendirilmektedir) ile yaptıgı gorusmeye de yer verilerek, şunlar kaydedildi.

"Görüşmede, ozetle, Jordi'nin 'George Soros'la beraber Yunanistan'da olduklarını, Soros'un Gezi kalkısması ile ilgili Avrupa'daki genclerin de harekete gecirilmesi, Gezi kalkısmasını desteklemeleri icin organize edilmeleri talimatı verdigi, bu yonde bir organizasyona basladıklarını' beyan ettigi, sanık Gokce Tüylüoğlu'nun da 'kısa bir sure once protesto grubuna liderlik eden 3 kisi ile aksam yemeginde bulustugunu ve protestolarla ilgili yapılacakları konustuklarını' söylediği aktarıldı."

Sanık Osman Kavala'nın, 3 Eylül 2013'te sanık Gokce Tüylüoğlu ile yaptıgı gorusmeye de özetle yer verilen dilekçede, Gokce'nin "George Soros'un kendisini 20 Eylul sabahı ABD'ye (New York) kahvaltıya cagırdıgını, bu sebeple 19-26 Eylul arası ABD'de olacagını, Soros'un Turkiye'de olup bitenlerle ilgili bilgi istedigini, bu amacla kahvaltıya cagırdıgını, kendisinin de gitmeden once sanık Osman Kavala ve Ishak Alaton'la gorusup degerlendirme yapmak istedigini" beyan ettigi, Osman Kavala'nın da "bir hafta sonra gorusup degerlendirme yapmayı" teklif ettiginin tespit edildiği vurgulandı.

Dilekçede, 27 Ağustos 2013'te sanık Gokce Tüylüoğlu'nun George Soros'la gorusmek uzere gittigi ABD'den donmesinin ertesi gunu sanık Mehmet Osman Kavala ile yaptıgı gorusmeye değinilerek, Tüylüoğlu'nun, ABD'de George Soros'la yaptıgı gorusmeye iliskin "Acık Toplum Enstitusunun Kuresel Yonetim Kurulu Toplantısı gerceklestirildigini soyledikleri, orada da Turkiye'deki durum hakkında uzun ve detaylı gorusmelerin yapıldıgı, George Soros'un da gelismeleri takip ettigi, bundan sonra da Turkiye'de olup bitenleri takip edecekleri" seklindeki gozlemlerini aktardıgı anlatıldı.

Uluslararası spekulator George Soros'un, kurdugu Acık Toplum Enstitusunün Türkiye'deki temsilciligi olan Acık toplum Vakfı uzerinden Gezi kalkısmasını organize ettigi, Gezi kalkısması ile ilgili sureclerin donemin Acık Toplum Vakfı Genel Muduru sanık Gokce Tüylüoğlu tarafından George Soros'a zaman zaman yuz yuze aktarıldıgı anlatılan dilekçede, George Soros'un kalkısmanın yayılması ve yurt dısı desteginin saglanması maksadıyla ozellikle Avrupa'daki kuruluslarına talimatlar verdigi anlatıldı.

- "Kalkışmanın danışmanı Kavala"

Dilekçede, kalkısmanın, Acık Toplum Vakfı adına vakfın kurucu uyesi olan sanık Mehmet Osman Kavala tarafından koordine edildigi, bu kapsamda Kavala'nın ozellikle Taksim Platformu, Taksim Dayanısması ve kalkısmanın ilerleyen sureclerinde yaygın hale getirilen forumlar koordinasyonu uzerinde buyuk etkisinin oldugu belirtilerek, buralarda resmi olarak uyeligi bulunmasa da kararların Kavala'ya danısılmadan alınmadıgı, Gezi kalkısmasıyla ilgili tum uluslararası girisimlerin Kavala uzerinden kuruldugunun tespit edildiği anlatıldı.

Kavala'nın Gezi kalkısmasıyla ilgili belgesel hazırlanması ve uluslararası film festivallerinde sahnelenmesiyle ilgili Ermenistan/Erivan'da Rada Sejic ile gorustüğü belirtilen dilekçede, bu görüşme uzerine, Anadolu Kultur AS danısmanı sanık Cigdem Mater Utku'nun görüştüğü Ozge isimli kişiye "Hazırlıkları devam eden 'Video Isgal' isimli Gezi kalkısmasını konu alan belgesel calısmasının ne durumda oldugunu" sordugu, Rada Sejic ile olan gorusmeyi anlatıp hazırlanan belgeselle alakalı danısmanlık hizmeti almak icin Ozge ve bir kisinin 21-24 Agustos'ta gerceklesecek Saraybosna Film Festivali'ne goturulmesini, masrafları Acık Toplum Vakfının Anadolu Kultur AS uzerinden karsılayacagını" beyan ettigi kaydedildi.

Dilekçede şu tespiti de yer verildi:

"Bununla beraber Gezi kalkısması ile ilgili belgesel hazırlatıp bu belgeselin uluslararası film festivallerinde gosterimini yaptırarak kalkısmanın uluslararası platformlarda sanat camiasında da ilgi gormesini ve boylece Turkiye Cumhuriyeti 61. Hukumeti'ne yonelik uluslararası tepkilerin yogunlasmasını amacladıgı tespit edilen sanık Mehmet Osman Kavala, Anadolu Kultur AS'de gorevli sanık Cigdem Mater Utku aracılıgıyla 'Video Isgal (Videoccupy)' isimli belgeselin hazırlık calısmalarını takip etmis, bu ve buna benzer faaliyetleri de bir-iki sayfalık gostermelik projeler hazırlatarak Anadolu Kultur AS uzerinden fonlatmıstır."

- "Mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırı"

Sanıklar hakkında beraat kararı veren mahkemenin gerekçelerine de itiraz edilen dilekçede, yargılama sürecinde müşteki ve mağdurların dinlenilmeden hüküm verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu aktarıldı.

Dilekçede, sanık Osman Kavala hakkında yargılamanın başladığı tarihten itibaren gelen süreçte tutukluluğunun devamı yönünde karar veren mahkemenin, gerekçeli kararında, tutukluluk gerekçesi yaptığı ve tüm tensip 5 farklı ara karar ve 6 farklı celsede hukuka uygun kabul ettiği tape kayıtları ve teknik fiziki takip tutanaklarını hüküm aşamasında hukuka aykırı bularak beraat kararı vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararlarının bu davaya emsal teskil ettigi yanılgısına dusulerek sanıklar hakkında beraat kararına gerekce olarak sunulduğu anlatılan dilekçede, her iki mahkemedeki yargılamanın farklı olduğu kaydedildi.

Dilekçede, yerel mahkemenin bazı sanıkların aynı eylemlele ilgili Istanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandıkları, "suc islemek amacıyla orgut kurmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suclarından kesinlesmis beraat kararlarının bulundugu gerekcesine deginilerek, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi kararı ve 30. Agır Ceza Mahkemesinde sanıklar hakkında yurutulen kovusturmaya iliskin dosyalar incelendiginde, bir kısım sanıklar hakkında daha oncesinde 33. Asliye Ceza Mahkemesinde acılan kamu davası ile kovusturmanın aynı iddialara iliskin olmadıgı aktarıldı.

İstanbul 30. Agır Ceza Mahkemesinde gorulen kovusturmaya konu iddianamede sanıkların uzerine atılı eylemlerin TCK'nın 312. maddesi (hükümete karşı suç) kapsamında kaldıgı ve farklı deliller de sunularak cezalandırılmalarının talep edildiği anımsatılan dilekçede, bu nedenle sanıklar hakkında Istanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesince verilen "suc islemek amacıyla orgut kurmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suclarından yapılan yargılama ile Istanbul 30. Agır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama arasında mukerrerlik durumunun olmadığı anlatıldı.

Dilekçede, Istanbul 30. Agır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada, sanıklar savunmalarında, mahkeme tarafından hukuka aykırı delil olarak nitelendirilen dinleme ve fiziki takip tutanaklarına yonelik inkarda bulunmayarak bu tespitlere dair hususların aidiyetini kabul ettikleri anlatılarak, bu savunmalar dogrultusunda iletisimin tespiti ve fiziki takip tutanaklarından elde edilen deliler ikrar deliline dönüştüğü, bu gerekce ile de mahkemenin beraat kararında belirtildigi sekilde soyut degerlendirme ile bahsi gecen bulguların yargılama dısı bırakılması usul, yasa ve dosya muhteviyatına aykırılık teskil ettiği kaydedildi.

Dilekçede, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tüm sanıklar hakkındaki beraat kararının kaldırılarak mahkumiyetlerine karar verilmesi ve sanık Osman Kavala'nın da tutuklanması istendi.