İstanbul'da denetimler 2 bin 500 kamera ile kontrol altında

Sokağa çıkma yasağı kapsamında trafik ekiplerinin, İstanbul'da kurulan 174 ayrı noktada sürdüğü denetimler, Trafik Komuta Merkezi'nden 2 bin 500'den fazla kamerayla takip ediliyor. Komuta Merkezi'ndeki ekip, sahadaki polislere yaka kameralarıyla anlık olarak bağlanabiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında verilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İstanbul'da 174 ayrı noktada denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafik Denetleme Şubesi'nde yer alan Trafik Komuta Merkezi'nden 2 bin 500'den fazla kamerayla takip ediliyor. Merkezde görevli ekipler, sahada yapılan uygulamaları yaka kameraları ile anlık olarak izleyebiliyor ve ihtiyaç olduğunda müdahale edebiliyor.

2 bin 500 kamerayla kontroller yapılıyor

Denetimlerin kontrol edilmesine ilişkin açıklamalar yapan komiser yardımcısı Demet Çıtlak, "Şu anda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz Yerleşkesi'nde yer alan Trafik Komuta Kontrol Merkezi'ndeyiz. Buradaki ekranlarda 2 bin 500'den fazla kamera ile görüntüleri takip ediyoruz. İstanbul trafiğindeki durumu buradan izleyip, müdahale edebiliyoruz. Bu noktalar rutin bir İstanbul gününde trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri" dedi.

"174 ayrı noktada denetim yapıyoruz"

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte araç geçişlerinin sınırlı sayıda olduğunu ve bu sınırlı sayıdaki araçların da yasak kapsamı dışında olduğunu belirten Çıtlak, "Şehrin giriş çıkışları, ana arterleri, köprüler ve tünellerde oluşturduğumuz 174 ayrı noktamızda denetimleri yapıyoruz. Gerekli izin belgesi muafiyet kapsamında olanlara trafikte seyretmeleri yönünde izin veriyoruz. Bunun dışında ise kanun gereği cezai müeyyideleri uyguluyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu

Komiser yardımcısı Çıtlak, denetimleri anlık olarak da takip ettiklerini söyleyerek, "Sahadaki arkadaşlarımız denetim yapıyor. Biz 24 saat yaka kameralarımızla yapılan uygulamaları bu ekranlardan takip edebiliyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli olarak 24 saat gece ve gündüz görevimizin başındayız. Biz burada Kontrol Merkezi'nde, arkadaşlarımız sahada, uygulamalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız evlerinde kalmaları yönünde. Sosyal mesafe kuralına riayet etmelerini istiyoruz. Bizler onlar için çalışıyoruz, onlar da bizler için evde kalsın diyoruz" dedi.