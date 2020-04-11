Ekip aracından, vatandaşlara 'Hayat bayram olsa' şarkısı
Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlara ekip aracıyla müzik dinletti.
|11 Nisan 2020 17:41
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Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlara ekip aracıyla müzik dinletti.
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sokakları hareketlendirdi. Devriye gezen polis ekibi araçlarından 1970'li yılların unutulmaz sesi Şenay Yüzbaşıoğlu'nun "Hayat bayram olsa" şarkısı dinletildi.
Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından şarkıya eşlik ederken bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile bu anları kaydetti.
Ankarada polis ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlara ekip aracıyla müzik dinletti. pic.twitter.com/ytZ6skVhe6MemurlarNet (@memurlarnet) April 11, 2020
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