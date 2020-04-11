1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, hafif ticari aracıyla trafiğe çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, hareketli dakikalar yaşattı. Polisin peşine düştüğü sürücü, aracını içinde eşiyle birlikte terk edip kaçtı. Kaçan sürücünün 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi.
 11 Nisan 2020 18:05
Yazdır
Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı

Denzili'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, hafif ticari aracıyla trafiğe çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, hareketli dakikalar yaşattı. Polisin peşine düştüğü sürücü, aracını içinde eşiyle birlikte terk edip kaçtı. Kaçan sürücünün 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi.

Olay, bugün 15.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesinde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan K., eşi Serpil K. ile birlikte 51 DD 303 plakalı hafif ticari aracına binerek evden çıktı. Ozan K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesinde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin 'dur' ikazına rağmen sürücü kaçtı. Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan Ozan K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan Ozan K., eşi Serpil K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı. Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde Serpil K. ile buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan olay yerine toplanan vatandaşlar ise, polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi. Ozan K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mardin'de Kovid-19 tedavisi gören çift taburcu edildi
11 Nisan 2020 19:14		 Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi
11 Nisan 2020 19:01
Eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti
11 Nisan 2020 18:26		 'Terlik almaya gidiyorum' diyen kadına Emniyet Müdürü'nden tepki
11 Nisan 2020 18:20
'Özgürlüğün tadını çıkarılım.' gibi bir havaya girdiler'
11 Nisan 2020 18:14		 Sürücü ile polis arasında alkolmetre tartışması
11 Nisan 2020 18:09
Ankara'da sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuldu
11 Nisan 2020 17:51		 Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi
11 Nisan 2020 16:53
Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar
11 Nisan 2020 15:50		 Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi taburcu edildi
11 Nisan 2020 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:24 - Almanya Cumhurbaşkanı: Bu salgın insanlığımızın sınavıdır19:19 - Kaza kurşunuyla şehit olan polisin acı haberi ailesine ulaştı19:14 - Mardin'de Kovid-19 tedavisi gören çift taburcu edildi19:10 - İtalya'da son 24 saatte 619 hasta hayatını kaybetti19:06 - 4 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü19:01 - Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi18:56 - Dur ihtarına uymayan sürücüye 6 bin 500 TL para cezası18:51 - Bakan Koca'dan vatandaşlara koranavirüs uyarısı18:47 - İstanbul Valiliği'nden toplu taşıma kararı! Pazartesi başlıyor18:46 - Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar
18:41 - 'Veterinerlerin yeterli malzemesi yok' iddiaları yalanlandı18:36 - Sağlıkçılara şiddetin cezası yüzde 100 oranında artmalı18:31 - Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir18:26 - Eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti18:20 - 'Terlik almaya gidiyorum' diyen kadına Emniyet Müdürü'nden tepki18:14 - 'Özgürlüğün tadını çıkarılım.' gibi bir havaya girdiler'18:09 - Sürücü ile polis arasında alkolmetre tartışması18:05 - Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fırın kuyruğunda çıkan kavga 3
kronik hastalık 1
gram altın 1
tv izlemeyen kesim 1
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 1
luppo 2
özlemek 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
şu an çalan şarkı 4
motorine 15 kuruş zam 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam