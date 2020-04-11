Eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul Eczacı Odası, 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş'un yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiğini bildirdi.
|11 Nisan 2020 18:26
|Yazdır
İstanbul Eczacı Odası, 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş'un yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiğini bildirdi.
Odanın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Genç meslektaşımız eczacı İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Sancaktepe'de çalışan 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, sosyal medya hesaplarından hem Türk Eczacıları Birliğine hem de Sancaktepe Belediyesine mesaj yazarak eczanesinin dezenfekte edilmesini talep etmişti.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İnfaz koruma memurları, alkışlarla evlerine uğurlandı
11 Nisan 2020 16:28
|Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
11 Nisan 2020 16:20
|İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli karantinaya alındı
11 Nisan 2020 15:51
|Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
11 Nisan 2020 14:52
|Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
11 Nisan 2020 12:58
|Sağlık Bakanlığı: 98 kişi hayatını kaybetti
10 Nisan 2020 19:45
|En az riskle market alışverişini nasıl yaparız?
10 Nisan 2020 16:58
|Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
10 Nisan 2020 16:21
|Korona'dan en az ölümün olduğu büyükşehir, Mersin!
10 Nisan 2020 13:13
|Ücretsiz maskeler, Ankara'daki dağıtım kanallarına veriliyor
10 Nisan 2020 11:40