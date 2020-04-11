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Eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Eczacı Odası, 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş'un yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiğini bildirdi.
 11 Nisan 2020 18:26
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Eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Eczacı Odası, 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş'un yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiğini bildirdi.

Odanın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Genç meslektaşımız eczacı İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sancaktepe'de çalışan 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, sosyal medya hesaplarından hem Türk Eczacıları Birliğine hem de Sancaktepe Belediyesine mesaj yazarak eczanesinin dezenfekte edilmesini talep etmişti.

Anadolu Ajansı
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