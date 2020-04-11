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Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgına ilişkin Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Riyad yönetimi, koronavirüs krizinin devam etmesi durumunda, Ramazan Ayı'nda teravih namazlarının yüksek bir ihtimalle askıya alınacağını duyurdu.
 11 Nisan 2020 18:31
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Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgına ilişkin Suudi Arabistan'dan açıklama geldi.

Riyad yönetimi, koronavirüs krizinin devam etmesi durumunda, Ramazan Ayı'nda teravih namazlarının yüksek bir ihtimalle askıya alınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethanelere kısıtlama getirmeyi sürdürüyor.

Riyad yönetiminden koronavirüs salgınına karşı Ramazan Ayı'nda uygulanacak tedbirlere yönelik açıklama geldi. İslami İşler Davet ve İrşat Bakan Vekili Muhammed el-Ukeyl, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yüksel Alimler Heyeti ve yönetimden aksine dair bir karar çıkmadıkça ramazanda teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu söyledi.
DHA
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