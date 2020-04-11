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Bakan Koca'dan vatandaşlara koranavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, korana virüs tedbirlerinin her koşulda geçerli olduğunu belirterek "Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız." dedi.
 11 Nisan 2020 18:51
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Bakan Koca'dan vatandaşlara koranavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, korana virüs tedbirlerinin her koşulda geçerli olduğunu belirterek "Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüsle mücadelede ödün vermemekte kararlı oldukları vurgusu yaparak vatandaşlara uyarıların istisnasız her koşulda geçerli olduğunu hatırlattı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."
İhlas Haber Ajansı
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