İtalya'da son 24 saatte 619 hasta hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi
|11 Nisan 2020 19:10
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir
11 Nisan 2020 18:31
|Hollanda'da sağlık çalışanları isyanda koruyucu ekipman yok
11 Nisan 2020 17:03
|ABD'de son 24 saatte 2 bin 91 kişi hayatını kaybetti
11 Nisan 2020 16:36
|İngiltere'de son 24 saatte 917 hasta hayatını kaybetti
11 Nisan 2020 16:32
|Hollanda'da son 24 saatte 1316 hasta hayatını kaybetti
11 Nisan 2020 16:01
|Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
11 Nisan 2020 15:57
|İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 510 arttı
11 Nisan 2020 12:49
|Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
11 Nisan 2020 09:12
|Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
11 Nisan 2020 08:59
|Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?
10 Nisan 2020 22:43