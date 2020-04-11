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İtalya'da son 24 saatte 619 hasta hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi
 11 Nisan 2020 19:10
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İtalya'da son 24 saatte 619 hasta hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi
Anadolu Ajansı
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