1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mardin'de Kovid-19 tedavisi gören çift taburcu edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören çift, alkışlarla taburcu edildi.
 11 Nisan 2020 19:14
Yazdır
Mardin'de Kovid-19 tedavisi gören çift taburcu edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören çift, alkışlarla taburcu edildi.

Kızıltepe ilçesinde Kovid-19 tanısı konulan Süleyman (64) ve Tülay Kılıç (60) çiftinin özel hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Dahiliye uzmanı Dr. Haydar Boynukara hastaneden uğurlamadan önce çifte bazı tavsiyelerde bulundu.

Hastaların durumuyla ilgili bilgi veren Boynukara, "Çiftimiz 14 gün boyunca kendilerini izole etmeyi sürdürecek. Bu süre içinde hiçbir şekilde misafir kabul etmeyecek, bol su içecek ve bolca hareket edecekler. Herhangi bir şikayetleri durumda ise bize ulaşmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç çifti hastane personelinin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi
11 Nisan 2020 19:01		 Eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti
11 Nisan 2020 18:26
'Terlik almaya gidiyorum' diyen kadına Emniyet Müdürü'nden tepki
11 Nisan 2020 18:20		 'Özgürlüğün tadını çıkarılım.' gibi bir havaya girdiler'
11 Nisan 2020 18:14
Sürücü ile polis arasında alkolmetre tartışması
11 Nisan 2020 18:09		 Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı
11 Nisan 2020 18:05
Ankara'da sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuldu
11 Nisan 2020 17:51		 Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi
11 Nisan 2020 16:53
Sokağa çıkma yasağı geldi, kamyon kasasında mahsur kaldılar
11 Nisan 2020 15:50		 Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi taburcu edildi
11 Nisan 2020 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:24 - Almanya Cumhurbaşkanı: Bu salgın insanlığımızın sınavıdır19:19 - Kaza kurşunuyla şehit olan polisin acı haberi ailesine ulaştı19:14 - Mardin'de Kovid-19 tedavisi gören çift taburcu edildi19:10 - İtalya'da son 24 saatte 619 hasta hayatını kaybetti19:06 - 4 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü19:01 - Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi18:56 - Dur ihtarına uymayan sürücüye 6 bin 500 TL para cezası18:51 - Bakan Koca'dan vatandaşlara koranavirüs uyarısı18:47 - İstanbul Valiliği'nden toplu taşıma kararı! Pazartesi başlıyor18:46 - Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar
18:41 - 'Veterinerlerin yeterli malzemesi yok' iddiaları yalanlandı18:36 - Sağlıkçılara şiddetin cezası yüzde 100 oranında artmalı18:31 - Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir18:26 - Eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti18:20 - 'Terlik almaya gidiyorum' diyen kadına Emniyet Müdürü'nden tepki18:14 - 'Özgürlüğün tadını çıkarılım.' gibi bir havaya girdiler'18:09 - Sürücü ile polis arasında alkolmetre tartışması18:05 - Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luppo 2
Pizza 2
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
gram altın 1
tv izlemeyen kesim 1
motorine 15 kuruş zam 1
thiago almada 1
maydonoz 1
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam