1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi'ye hakaret eden kişi tutuklandı

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı.
 11 Nisan 2020 20:13
Yazdır
Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi'ye hakaret eden kişi tutuklandı

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden, gayrıahlaki ve aşağılayıcı ithamların bulunduğu video paylaşan Emre G. Kadıköy'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?
11 Nisan 2020 08:48		 Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi
11 Nisan 2020 06:50
Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
10 Nisan 2020 10:18		 İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı
09 Nisan 2020 21:21
Gezi davası kararına savcıdan itiraz
09 Nisan 2020 18:53		 Zimmetten yargılanan banka görevlisine hapis cezası
09 Nisan 2020 14:48
Güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
05 Nisan 2020 16:37		 Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
04 Nisan 2020 08:45
'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
03 Nisan 2020 21:00		 Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ünlü türkücüye hapis cezası
31 Mart 2020 10:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:56 - İstanbul'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim yapılıyor20:51 - Sakarya İl Emniyet Müdürü, sokak hayvanlarını besledi20:46 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 13 bin 200 lira ceza20:41 - Hakkari'de koronavirüsü yenen 2 kişi daha taburcu edildi20:36 - İmamdan örnek hareket: İhtiyacı olan alıyor20:31 - 'Fitoterapi ürünleri ile Kovid-19'a karşı direncinizi artırın'20:26 - Fransa'da son 24 saatte 643 hasta hayatını kaybetti20:21 - Emniyet müdüründen maske üreticisine 'maske' tepkisi20:17 - İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti20:13 - Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi'ye hakaret eden kişi tutuklandı
20:09 - Koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına bu notu bıraktı20:05 - Türkiye'den bir ülkeye daha sağlık malzemeleri yardımı!19:30 - ABD, koronavirüsten ölü sayısında İtalya'yı geçti19:24 - Almanya Cumhurbaşkanı: Bu salgın insanlığımızın sınavıdır19:19 - Sağlık Bakanlığı: 95 kişi daha hayatını kaybetti19:19 - Kaza kurşunuyla şehit olan polisin acı haberi ailesine ulaştı19:14 - Mardin'de Kovid-19 tedavisi gören çift taburcu edildi19:10 - İtalya'da son 24 saatte 619 hasta hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Sağlık Bakanlığı: 95 kişi daha hayatını kaybetti
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karantinayı hangi evde geçirirsin 1
şu an çalan şarkı 4
kronik hastalık 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 1
bel ağrısı 1
maydonoz 1
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 2
Pizza 2
motorine 15 kuruş zam 1
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam