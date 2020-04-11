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İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettiklerini bildirdi.
 11 Nisan 2020 20:17
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İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettiklerini bildirdi.

İmamoğu, Twitter hesabında paylaştığı mesajında, "Sağlık çalışanlarımızın ulaşımda zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettik. Şu ana kadar sadece 30 otobüs talebi geldi. Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz. İrtibat: 0 532 767 60 79 ve 0 530 546 61 07." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.

Otobüsler, 07.00-09.30 ile 17.00-19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verirken, metrobüs hattında 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler düzenliyor.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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