Emniyet müdüründen maske üreticisine 'maske' tepkisi
|11 Nisan 2020 20:21
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Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte oluşturulan polis noktalarında denetleme yaptı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Dilberoğlu, beraberindekilerle kentteki uygulamaları inceledi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki tedbirleri takip eden Dilberoğlu, ekmek almak için sokağa çıkan bir kişiyi evine gitmesi için uyardı.
Polis ekiplerine çalışmalarında başarı dileyen Dilberoğlu, sokak ve caddelerde görev yapan ekiplere vatandaşların kurallara uyup uymadığını sordu.
Dilberoğlu, durdurduğu bir araç sürücüsünü, maske üretiminden geldiğini belirtmesi üzerine, "Lütfen maskenizi takın, maske üretiyorsunuz ama maske takmıyorsunuz." diyerek uyardı.
Su ve ekmek dağıtımı yapan fırın ile araçları da inceleyip bilgi alan Dilberoğlu, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğunu belirterek, teşekkür etti.
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