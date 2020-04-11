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Fransa'da son 24 saatte 643 hasta hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi
 11 Nisan 2020 20:26
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Fransa'da son 24 saatte 643 hasta hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 832'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 114 artışla 93 bin 790 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 35 bin 864'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 129 bin 654'e ulaştığını söyledi.

Salomon, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 883'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 120 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1527 artarak 26 bin 391'e çıktığını ifade etti.

- Bakımevlerinde can kaybı 4 bin 889'a ulaştı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 353 ve bakımevlerinde 290 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Salomon, hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 8 bin 943'e ve bakımevlerinde 4 bin 889'a ulaşmasıyla toplam can kaybının 13 bin 832 olduğunu duyurdu.

Salomon, yaşamını yitirenlerin 18'inin Fransa'nın deniz aşırı topraklarında gerçekleştiğini söyledi.

Gelecek haftalarda evde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir çalışma yapacaklarını ifade eden Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandığını kaydetti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- İşsiz kalanların sayısı 8 milyon

Öte yandan Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle işsiz kalanların sayısının 8 milyona yükseldiğini belirtti.

İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.
Anadolu Ajansı
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