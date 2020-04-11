Hakkari'de koronavirüsü yenen 2 kişi daha taburcu edildi
Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 2 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
|11 Nisan 2020 20:41
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Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 2 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tanısı ile tedavi gören 2 hastanın daha taburcu edildiğini aktardı.
Toplamda 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını belirten Akbıyık, tüm hastalara şifa dileğinde bulundu.
Yüksekova Devlet Hastanesinde dün Kovid-19 tedavileri tamamlanan ve sağlıklarına kavuşan 3 kişilik aile de doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edilmişti.
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