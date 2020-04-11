'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 13 bin 200 lira ceza
Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve sonrasında kaza geçiren motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
|11 Nisan 2020 20:46
|Yazdır
Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve sonrasında kaza geçiren motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı Belediye Meydanı'nda devriye görevini sürdüren polis ekipleri, M.A. (17) yönetimindeki motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, park halindeki bir araca çarptı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücüye, sokağa çıkma yasağını ihlal ile ehliyetsiz ve küçük yaşta motosiklet kullanmasından dolayı toplam 13 bin 200 lira para cezası kesildiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya Valisi'nden sokak hayvanları için önemli karar
11 Nisan 2020 21:01
|İstanbul'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim yapılıyor
11 Nisan 2020 20:56
|Emniyet müdüründen maske üreticisine 'maske' tepkisi
11 Nisan 2020 20:21
|İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti
11 Nisan 2020 20:17
|Dur ihtarına uymayan sürücüye 6 bin 500 TL para cezası
11 Nisan 2020 18:56
|İstanbul Valiliği'nden toplu taşıma kararı! Pazartesi başlıyor
11 Nisan 2020 18:47
|Ekip aracından, vatandaşlara 'Hayat bayram olsa' şarkısı
11 Nisan 2020 17:41
|'Amirim bu sefer bırak bir daha ki sefere 10 bin yaz'
11 Nisan 2020 17:25
|İstanbul'da denetimler 2 bin 500 kamera ile kontrol altında
11 Nisan 2020 17:21
|Yasağın ardından Ankaray ve Metro sessizliğe büründü
11 Nisan 2020 17:08