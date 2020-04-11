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Antalya Valisi'nden sokak hayvanları için önemli karar

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların ihtiyacı icin köpeklerini kapılarının önüne çıkarabileceğini duyurdu. Karaloğlu
 11 Nisan 2020 21:01
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Antalya Valisi'nden sokak hayvanları için önemli karar

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların ihtiyacı icin köpeklerini kapılarının önüne çıkarabileceğini duyurdu. Karaloğlu ayrıca, hayvanlarını otlatan çobanlar ve barınaklarda bulunan hayvanları beslemek isteyen gönüllülerinde yasak dışında olduğunu belirterek İlçe Kaymakamları, Belediye başkanları ve sahada görev yapan kolluk kuvvetlerinden bu tür mecburiyeti olan vatandaşları istisna olarak değerlendirmelerini istedi.

Yeni tip Korona virüs(Kocid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller arasında yer alan Antalya'da, sokak ve evcil hayvanlar için önemli bir karar alındı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hayvanlarını otlatan çobanların yanı sıra, barınaklarda bulunan hayvanları beslemek isteyen gönüllüler ve köpeğinin ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların yasak dışında olduğunu bildirdi. Karaloğlu, vatandaşların köpeklerini kapısının önüne çıkarmak şartıyla ihtiyacını karşılayabileceğini duyurdu.

"Köpeğini kapısının önüne çıkaran vatandaşlarımız istisna"

Karaloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "#SSOKAĞAÇIKMAYASAĞI kapsamında hepimiz #EvdeKal'acağız ancak, mecburen hayvanlarını otlatan çobanlarımız, barınaklarında bulunan hayvanları beslemek isteyen gönüllülerimiz ve ihtiyacı için köpeğini kapısının önüne çıkaran vatandaşlarımız istisna. İlçe Kaymakamlarımız, Belediye başkanlarımız ve sahada görev yapan kolluk kuvvetlerimizden bu tür mecburiyeti olan vatandaşlarımızı istisna olarak değerlendirmelerini ve kolaylık sağlamalarını rica ederim. " ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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