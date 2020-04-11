Çorum'da koronavirüsü yenen 25 hasta taburcu edildi
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
|11 Nisan 2020 21:06
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Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 25 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Kentte bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 64'e yükseldi.
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