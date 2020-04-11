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Çorum'da koronavirüsü yenen 25 hasta taburcu edildi

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
 11 Nisan 2020 21:06
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Çorum'da koronavirüsü yenen 25 hasta taburcu edildi

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 25 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.

Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Kentte bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 64'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
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