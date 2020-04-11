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TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması

Ceza İnfaz Yasası teklifi görüşmeleri için hafta sonu toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, sokağa çıkma yasağı tartışması yaşandı. CHP'li Özgür Özel, İYİ Partili Lütfi Türkkan, HDP'li Meral Danış Beştaş, sokağa çıkma yasağının iyi planlanamadığını ileri sürerken, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, eleştirilere cevap verdi.
 11 Nisan 2020 21:11
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TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması

TBMM Genel Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonunda mesaisine devam etti. Genel Kurul, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde görüşmelerini sürdürmek için toplandı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki Genel Kurul'da, sokağa çıkma yasağı tartışması yaşandı.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, sokağa çıkma yasağının ilan edilme şeklini eleştirerek "Genelge, bu yasağın başlamasına 2 saat kala yayımlandığında milleti paniğe sürükleyeceğiniz hiç mi aklınıza gelmedi? Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı yerlerin açık mı kapalı mı olduğunu bilmemesi nedeniyle panik havası iyice artmıştır. Panikle beraber insanlarımız, çoğu da maskesiz bir şekilde, sosyal mesafeye uymaksızın, marketler önünde, iç içe uzun kuyruklar oluşturmuş, hatta bazı yerlerde bıçakla yaralamaya varıncaya kadar kavgalar yaşanmıştır. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme listesi de eş zamanlı açıklansaydı o 2 saatte ortaya çıkan tablonun en azından çok azı yaşanırdı" diye konuştu.

CHP'Lİ ÖZEL: 48 SAATLİK BULAŞI 48 DAKİKADA YAYDIK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de 2 gün havalar sıcak gideceği gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini vurgulayarak, "Doğru yapılabilseydi çok doğruydu; ama o kadar planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye'ye yaydık. Marketlerde metrekarenin 10'da biri sınırlaması doğru iş; ama dün marketler hınca hınç. Fotoğraflarda, videolarda maskeli kişi sayısı 1 tane, 2 tane. Plansız fırlayan gitmiş markete, ne bulursa alıyor. Tabii, o gidenlere kimse suç bulmasın. Bu şekilde olmaz" dedi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da benzer eleştirilerde bulundu.

AK PARTİLİ ÖZKAN YANIT VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, eleştirilere yanıt verdi. Özkan, Bilim Kurulunun almış olduğu kararlar, tavsiyeler çerçevesinde hükümetin erken adımlar atma gayreti içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Dün gece başlayan sokağa çıkma yasağı işte bu çerçevede alınan kararlardandır. Covid-19 salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında olup sadece 48 saatliğine yani bu hafta sonu için 30 büyükşehrimizde ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanmıştır. Bilindiği gibi, sosyal izolasyon ve korona salgınını tez zamanda başımızdan savmak için en önemli tedbirlerdendir. Yetkililerimizin de ifade ettiği gibi, bu süreçte, fırın, eczane, hastaneler, benzin istasyonları gibi vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağı yerlerde faaliyetler devam edecektir. Yine bu illerimizde Vefa Sosyal Destek gruplarına, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin oluşturacağı destek hatlarına, kamu kurumlarının hatlarına gerekli ihtiyaçlarını bildirmeleri vatandaşlarımızca rica olunur. Milletimizin paniğe kapılmadan sükünetle alınan tedbirlere uyması, kendilerinin ve vatandaşlarımızın sağlık ve tedbirler açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
DHA
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