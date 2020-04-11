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Manisa'da koronavirüsü yenen 5 hasta taburcu edildi

Manisa'da Soma Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 5 hasta iyileşerek alkışlarla taburcu edildi.
 11 Nisan 2020 21:26
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Manisa'da koronavirüsü yenen 5 hasta taburcu edildi

Manisa'da Soma Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 5 hasta iyileşerek alkışlarla taburcu edildi.

Hastane başhekimi Ali Osman Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerindeki Kovid-19 testi pozitif çıkan 11 hastadan 5'inin bugün taburcu edildiğini belirtti.

Hastalarının tedavilerinin geri kalan kısmının evlerinde devam edeceğini kaydeden Çağlayan, şöyle konuştu:

"Koronavirüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı bugün alkışladık ama asıl büyük alkışı bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir. Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Asıl amacımız insanlarımızın öncelikle hasta olmalarını engellemeye çalışmaktır. Evde kalmaya devam etmeli, sosyal mesafemizi korumalı, maskemizi takmalı, ellerimiz ve genel hijyen kurallarına azami dikkat etmeliyiz."

Çağlayan, ilçede pozitif vaka sayısının 20 olduğunu, bugün taburcu edilenlerin 14 gün boyunca evlerinde kalacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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