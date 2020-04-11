1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya ceza infaz kurumlarında koronavirüse rastlanmadı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, kentteki ceza infaz kurumlarında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığını ve her türlü tedbirin alındığını bildirdi.
 11 Nisan 2020 21:36
Yazdır
Sakarya ceza infaz kurumlarında koronavirüse rastlanmadı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, kentteki ceza infaz kurumlarında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığını ve her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerde 2 haftadır ateş, halsizlik, bulantı ve öksürük gibi Kovid-19 belirtileri olmasına rağmen revire çıkartılmadığı ve teste tabi tutulmadıklarına dair paylaşımlara ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatma zorunluluğunun oluştuğunu belirtti.

Sosyal medya hesaplarından yapılan bahse konu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten Lütfi Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde Kovid-19 salgınının baş gösterdiği 10 Mart ve sonrasında Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilimizde bulunan diğer cezaevlerinde herhangi bir Kovid-19 vakasına rastlanılmamıştır. Virüsün cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile görevli personele bulaşmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmış olup, süreç tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eskişehir Valisi Çakacak'ın talimatı izdihamı önledi
11 Nisan 2020 22:26		 Yasağı ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira ceza
11 Nisan 2020 22:06
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
11 Nisan 2020 21:56		 Okey keyfi pahalıya patladı
11 Nisan 2020 21:51
KKTC'ye kendi vatandaşları hariç girişler yasaklandı
11 Nisan 2020 21:21		 Antalya Valisi'nden sokak hayvanları için önemli karar
11 Nisan 2020 21:01
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim yapılıyor
11 Nisan 2020 20:56		 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 13 bin 200 lira ceza
11 Nisan 2020 20:46
Emniyet müdüründen maske üreticisine 'maske' tepkisi
11 Nisan 2020 20:21		 İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti
11 Nisan 2020 20:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:26 - Eskişehir Valisi Çakacak'ın talimatı izdihamı önledi22:21 - 'Dün akşam sokağa çıkanlar 14 günde evde kalmalı'22:16 - Virüs ATM ve pos cihazlarından daha hızlı yayılıyor22:11 - Klorokin, hastaların yüzde 91,7'sini 10 günde iyileştirdi22:06 - Yasağı ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira ceza22:00 - İletişim Başkanlığı koronavirüs vaka durumunu açıkladı21:56 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak21:51 - Okey keyfi pahalıya patladı21:46 - Emekli öğretmen koronavirüs kurbanı oldu21:41 - İTÜ öğrencisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
21:36 - Sakarya ceza infaz kurumlarında koronavirüse rastlanmadı21:31 - Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı: 2'si polis, 3 yaralı21:26 - Manisa'da koronavirüsü yenen 5 hasta taburcu edildi21:21 - KKTC'ye kendi vatandaşları hariç girişler yasaklandı21:16 - Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım21:11 - TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması21:06 - Çorum'da koronavirüsü yenen 25 hasta taburcu edildi21:01 - Antalya Valisi'nden sokak hayvanları için önemli karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Sağlık Bakanlığı: 95 kişi daha hayatını kaybetti
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maria 1
şu an çalan şarkı 4
motorine 15 kuruş zam 1
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 2
fırın kuyruğunda çıkan kavga 3
31 ilde sokağa çıkma yasağı 4
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
Gereksiz hastane gitmeleri 1
mem.net sözlük cafe 5
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam