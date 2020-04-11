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İletişim Başkanlığı koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 760 bini geçti, 107 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 395 binin üzerinde kişi ise iyileşti
 11 Nisan 2020 22:00
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İletişim Başkanlığı koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 52.167 1101 2.965
ABD 521.714 20.064 28.580
İtalya 152.271 19.468 32.534
İspanya 161.852 16.353 59.109
Fransa 129.654 13.832 26.391
Birleşik Krallık 78.991 9.875 344
İran 70.029 4.357 41.947
Belçika 28.018 3.346 5.986
Çin 81.953 3.339 77.525
Almanya 123.826 2.736 53.913
Anadolu Ajansı
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