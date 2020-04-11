Yasağı ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira ceza
Bursa'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira para cezası kesildi.
|11 Nisan 2020 22:06
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Bursa'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira para cezası kesildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağının başladığı ilk dakikalardan itibaren Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 bin 300 personelle kent genelinde uygulamalar gerçekleştirildi.
İl merkezi ve ilçelerdeki çalışmalarda, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira ceza uygulandı.
Ekiplerin denetimlerinin süreceği bildirildi.
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