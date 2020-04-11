Eskişehir Valisi Çakacak'ın talimatı izdihamı önledi
|11 Nisan 2020 22:26
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Dün yayınlanan genelge ile 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın verdiği talimat doğrultusunda vatandaşların izdiham oluşturmasının önüne geçildi.
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bunun üzerine vatandaşlar evlerinden çıkarak gece saat 24.00'a kadar ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Yayınlanan genelgenin ardından Eskişehir'deki vatandaşlar da ihtiyaçları doğrultusunda sokağa çıkmak isterken, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın talimatları doğrultusunda vatandaşı rahatlatan bir açıklama geldi. Vali Çakacak, vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanacağını ve dışarı çıkmalarının hastalık riskini arttıracağını ifade etti. Yapılan açıklamayla birlikte oluşabilecek insan yoğunluğu önlenirken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
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