Bilim Kurulu üyesinden 'testi pozitif çıktı' iddialara yanıt
|11 Nisan 2020 22:31
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, sosyal medyada, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Çelik, "Yaptırdığım koronavirüs testi negatif çıktı" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs testinin pozitif çıktığıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası açıklama yaptı.
Yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi Çelik, "Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Ben görevimin başındayım. Yaptırdığım test negatif çıktı.
Özel kalemimde görevli E.K.'da şüpheli konum olunca tedavisinden sonra evinde 14 gün karantina uygulandı. Bu virüs herkes de çıkabilir. Dışarıdan bu virüsü alan şüpheli personeller olabiliyor ama şu an bu doğru bir paylaşım değil. Zaten hastanemiz pandemi hastanesi. Böyle bir durum olsa bunu hiç kimse gizlemez. Şu an biz koronavirüs hastalarının sağlıklarına kavuşmaları, personelimizin ve vatandaşların bu virüsten korunması amacıyla mücadele veriyoruz" dedi.
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