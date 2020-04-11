Emniyet'ten 'fırın önünde kavga' iddialarına açıklama

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi;



İstanbul'da bir fırının önündeki kavgaya ait görüntüler, dün bazı sosyal medya ve basın yayın kuruluşlarında sokağa çıkma yasağından sonra "ekmek alma sırası" kavgası olarak yansıtılmıştır. Söz konusu kavga ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyurulmuştur;

İstanbul Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi Millet Caddesinde bir ekmek fırınının önünde kavga eden şahıslar ile ilgili olarak yapılan araştırmada, bir araç ile bir motosiklet arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazadan dolayı tarafların birbirlerini darp ettikleri, akabinde kavgaya karışan şahısların olay yerinden ayrılmış oldukları tespit edilmiştir.

Ekmek fırınının önünde yaşanan olayın, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınmış olan 2 gün süre ile uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak bir "ekmek alma sırası" kavgası olmadığı, trafik kazasından dolayı yaşandığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan şahısların tespiti için yapılan çalışmalar neticesinde; kazaya ve kavgaya karışan 3 şahıs tespit edilmiş, görevlilerimiz tarafından yakalanarak sosyal mesafe ve izalosyon kurallarına uymamaktan dolayı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre para cezası kesilmiş, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve alkollü araç kullanmaktan gerekli adli işlemler yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur